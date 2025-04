Az addikciók egy része, például az alkohol-, a koffein- és a nikotinfüggőség, a játékszenvedély, a közösségi média-függőség, a kleptománia, a társfüggőség, a vásárlási láz jól ismertek, ám léteznek olyan esetek is, amelyekről kevesebbet hallani, és amelyek meghökkentőek. Egy 20 éves fiatal nőről például azért szerepel a Northfoto képriportjában, mert nem mindennapi módon a teafilterekre szokott rá.

Lyubov Siryk nem csupán inni szereti a teát napjában többször, de megenni is szereti a filtereket. Úgy meséli, már gyerekként is rágcsálta a mentaleveleket, miután nagymamája arra biztatta, próbálja ki. Ez az ártatlan kóstolás azonban nem sokkal később a teafüvek rabjává ejtette Siryket, aki naponta kétszer fogyaszt teafüveket, hetente kétszer, olykor háromszor pedig még a filter papírját is megeszi, annyira finomnak találja azt, és állítása szerint kívánja is, miután megitta italát.