A műsorvezető úgy tűnik, nem hagyja annyiban a dolgot.

Ahogy azt az Indexen is megírtuk, súlyos balesetet szenvedett alig két hete Kárász Róbert, aki mindössze húsz méterre a munkahelyétől, egy körforgalomban, motorozás közben ütközött össze egy teherautóval. Mint kiderült, mikroszalag-szakadást, valamint zúzódásokat szenvedett, és bár a fekvőgipsz már lekerült a lábáról, a gyógyulás folyamata igencsak hosszú lesz. Kárász egyelőre otthonában pihen, de rövidesen visszatér a munkába, ám egy ideig csak mankóval tud majd közlekedni.

Levették a fekvőgipszet, ami egy fokkal jobb, de azért fájdalmas a felépülés. Most jön majd a gyógytorna, a rehab, sántítok és mankóval közlekedem a lakásban is, mert terhelnem kell a lábam, de még nem tudok ránehezedni. Az orvosok szerint minimum két hónap kell majd, hogy visszatérjek a korábbi mindennapi tevékenységekhez és a futáshoz is talán