Lassan már két éve, hogy kiderült, Timothée Chalamet és Kylie Jenner egy párt alkotnak. A fiatalok eleinte titkolt, ma azonban már nyilvánosan is felvállalt románca sokak számára még mindig napjaink egyik legnagyobb rejtélye Hollywoodban, hiszen sosem nyilatkoztak kapcsolatukról, így azt sem lehet tudni, pontosan hogy és hol szerettek egymásba. A színész édesanyja azonban most megtörte a csendet, és először mesélt fia választottjáról, akivel már többször is találkozott – például az idei Oscar-gálán, ahová mindketten elkísérték a 29 éves jelöltet.

„Azt kell mondjam, hogy imádnivaló” – kezdte Nicole Flender, aki szintén kerüli a nyilvánosságot, interjút is csak ritkán ad.

Velem nagyon kedves!

Az ingatlanügynökként dolgozó Flender ezután arról mesélt, hogy tudta meg, hogy fia saját házat vásárolt Los Angelesben, a sminkmogul otthonának közelében.

„Hogy kikérte-e a véleményem? Nem. Csak annyit mondott: képzeld, vettem egy házat” – nevetett.