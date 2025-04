Egy álma válik valóra ezzel.

Új arccal találkozhatnak majd a TV2 nézői a Mokka adásaiban: a 2005-ös Miss Universe Hungary, Proksa Szandra saját rovatot kap a reggeli talkshow-ban.

Ez egy új kezdeményezés a jó ügy érdekében, kéthetente lesz látható a műsor, változó napokon. Mivel hátrányos helyzetű, beteg gyermekeket nevelő családokról van szó, hozzájuk igazodunk, hogy mikor tudnak bejönni a stúdióba. A rovatba az Egy Lépéssel Több Alapítvány »Fogadj örökbe egy családot« programjába tartozó családokból hívunk be vendégeket. Olyanokat, akik tartósan beteg gyermekeket nevelnek, és a szülők közül az egyik fél például nem tud dolgozni emiatt, vagy akár olyat, ahol az apuka lelépett, amikor megtudta, hogy beteg a gyermek.

A kétgyermekes édesanya a csatorna Életmódi című műsorában már bizonyíthatta rátermettségét a szakmában, ezúttal azonban Győrfi Pál nem műsorvezetőtársként, hanem vendégként lesz jelen mellette a stúdióban.

„Négyen vagyunk nagykövetek, rajtam kívül még Győrfi Pál, Kucsera Gábor, Rácz Jenő, ők is feltűnnek majd vendégként. Egyelőre még egy adás volt, pénteken lesz a következő, most már egy család fog bejönni hozzám. Fontos, hogy nem sajnálkozást akarunk kiváltani, hanem ezt a fontos témát fogyasztható köntösbe szeretnénk bújtatni. […] A családokat és a támogatókat is bemutatjuk, utóbbiak vállalkozók és magánszemélyek is lehetnek. Ők elmondják, hogy nekik miért jó az adományozás, miért támogatnak ilyen családokat” – mesélte Proksa, akinek a lehetőséggel egy álma vált valóra.

„Régi vágyam volt a Mokkában egy rovat, mert szívügyem az adományozás. Az az álmom, hogy hosszú távon is műsorvezető lehessek, de lépésről lépésre haladok. Nagyon tetszik nekem ez a műfaj, úgy gondolom, testhezálló, a Híradóban például nem tudnám elképzelni magam, de a Mokkában igen, színvonalas műsornak tartom” – idézte szavait a Blikk.