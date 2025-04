Reagált a rosszindulatú kommentekre.

Húsvét vasárnap lezajlott A Nagy Duett hatodik élő show-ja, melyben T.Danny Az életem című dalával érkezett a közönség elé Nótár Mary és Aurelio. A színpadkép ismerős lehetett utóbbinak, ugyanis egy cellát idézett a díszlet. Mint ismert, az egykori valóvilágos már egy éve szabadult a börtönből, hazatérve pedig rögtön apaként kellett bizonyítson, hisz amíg raboskodott, addig megszületett a kislánya, Szofi.

Elmondása szerint a büntetése elérte hatását, és nemcsak megbánta tettét, de úgy érzi, sokat is változott. Egyértelmű tehát, hogy a celeb számára így különleges plusz jelentéssel bírt a produkció, amibe beleadta minden tudását.

„Az első dalt lehoztam hiba nélkül, pedig sok volt a raprész. Fontos volt nekem ez a T. Danny szám, innen is csókoltatom őt! A második dalban is felszabadult voltam, az is úgy sikerült, mint ahogy elpróbáltuk. Bár Mary biztos kijavítana, hogy hamis volt a hangom. De azt is mondta, hogy meg van elégedve, és nekem csak ez számít” – magyarázta a Borsnak a valóságshow-hős, aki azt is elárulta, mit szól azokhoz az internetes hozzászólásokhoz, amik a múltját firtatják.

A kommentelők java része támogat minket, ahogy látom. Az, aki nem szimpatizál velem, annak azt üzenem, hogy engem nehéz megsérteni! Már mindenen túl vagyok. Egy anyám van, mindenki másom meghalt. Nem nagyon tudnak már engem megbántani semmivel. Nyilván megakad a szemem egy-egy kommenten, például ezzel a bezártság-sztorival kapcsolatban. De én ezt viselem, vállalom

– jelentette ki Aurelio, majd üzent is a rosszakaróknak: