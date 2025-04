Készen állna egy új kapcsolatra az énekesnő.

Fotó: Tövissi Bence / Index

Singh Viki tavaly nyáron számolt be arról, hogy valóra vált egy régi vágya, és megvásárolta álmai otthonát vidéken. A fiatal énekesnő júliusban hivatalos Instagram-oldalán tudatta követőivel, hogy végre birtokba vehette a saját kertes házát, és egy négylábú társ is csatlakozott hozzá.

Most a hot! magazinnak adott interjút, melyben elmondta: készen áll egy párkapcsolatra, a volt párjával pedig jó barátságot ápol. Elmondása szerint ma is jó kapcsolatot ápolnak, de már úgy tekint rá, mintha a testvére lenne . „Mindig lesz helye az életemben; neki már van barátnője, én pedig mostanra lettem nyitott” – idézi a Blikk az énekesnőt, aki hozzátette: a bántalmazó exével is békét kötött.

Szerencsére nemrégiben megtörtént a feloldozás, mert békét kötöttünk a bántalmazó párommal, sőt, már zenéltünk is együtt. Neki is volt mit megbocsátania, nekem is, és ez egy karmikus lezárása volt az egésznek. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, és egy mély lelki barátság van köztünk.

Singh ugyanakkor megjegyezte, hogy szeretne végre elköteleződni valaki mellett.

Nekem már nem fér bele az, hogy randizgassak és keresgéljek. Rajta vagyok a Tinderen, de nem nagyon használom, mert nincs időm vagy kedvem, hogy végtelen számú pasival találkozzak. Arra vágyom, hogy legyen egy valaki, akivel együtt fekszem le és együtt ébredek fel, aki miatt nem kell kisminkelnem magam, amikor hazaér, aki nem fáraszt, hanem feltölt

– fogalmazott Singh Viki.