Nehéz időszak vár rá.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, tavaly ősszel szenvedett motorbalesetet Balin Horváth Éva, aki azóta több operáción is átesett már. Az egykori szépségkirálynőt sokáig külföldön, majd Budapesten kezelték, nemrégiben pedig újra kés alá kellett feküdnie.

Mint kiderült, ápolása továbbra is tart, gyógytornákra jár, és azt vette észre magán, hogy 12 kilót fogyott a megterhelő időszak alatt. Most viszont a Story magazinnak számolt be arról, hogy elhagyhatta a fővárosi kórházat, és otthonában folytathatja a gyógyulást.

Mivel családja Balin maradt, hiszen a gyerekei ott járnak iskolába, a szülei vannak a segítségére, ők költöztek hozzá. Horváth elmondása szerint nem könnyű szembesülni azzal, mennyire kiszolgáltatott: az olyan hétköznapi dolgok is, mint a mosogatás, komoly fejtörést okoznak, mert járókerettel mindez nem megy, muszáj beleülnie a tolószékbe.

Gyakorlatilag mindent újra kell tanulnom az állapotomnak megfelelően. A legszomorúbb az egészben, hogy ezt az ellopott időt sosem fogjuk visszakapni. A szülinapokból, az iskolai rendezvényekből és egyáltalán a mindennapjaikból mind kimaradok

– tette hozzá.