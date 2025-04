A színész és kedvese jövő májusra tervezik esküvőjüket.

Molnár Gusztáv hosszú ideje küzd az alkoholbetegséggel, ám most úgy érzi, kapott egy új esélyt az életre, ismét a gyógyulás útjára lépett. A 38 éves színész azt mondja, több mint két hónapja egy korty alkoholt sem fogyasztott, ami a leghosszabb tiszta időszaka az elvonón kívül, abban pedig, hogy józan maradjon, a leendő családja gondolata is segíti. A Drága örökösök színésze néhány hónapja megkérte kedvese, Dorina kezét, akivel tele vannak tervekkel.

Jövő májusra tervezzük az esküvőt, s már elkezdtünk helyszíneket nézni. Az első esküvőm gyorsan megszervezett ceremónia volt, két tanúval, ám ezúttal amolyan igazi lagzit szeretnék

– árulta el a Blikknek Molnár, aki menyasszonyával azt reméli, esküvőjük után gyermekáldásnak is örülhetnek.

A kedvesem is nagyon szeretne már édesanya lenni. Dorinával úgy sejtjük, kislányunk lesz, de ha a sors fiút szán nekünk, annak is nagyon örülünk majd. Ez a gondolat adja most a legtöbb erőt számomra, mert ezt a célomat csak úgy tudom elérni, ha józan maradok

– jelentette ki a színész, aki a lapnak arról is említést tett, hogy nehezen emészti meg a negatív kommenteket, amiket kapott. Terápia és gyógyszer is segít neki tartani józanságát. Legutóbbi visszaesése óta úgy él, mint amikor bentlakásos terápián volt: minden napja percről percre be van osztva, előre tudja, mikor kel és mikor fekszik, de a mindennapos edzés is része az életének.