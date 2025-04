A táncosnő korábban már utalt arra, hogy a táncparkett után kipróbálná magát ítészként is.

Noha egyelőre kérdéses, kik foglalhatnak helyet idén a Dancing with the Stars zsűripultjában, ahogy a versenyzők és a táncosok személye sem dőlt még el, ám úgy hírlik, Ördög Nórát leválthatják. Erre a közösségi médiában egyre többször feltűnő 20 éves nő, Frey Tímea utalt egy friss interjúban, aki L.L. Junior és a DWTS háttértáncosa is egyben. Az új évad kapcsán elmondta: mindenképpen szeretne fő táncossá előlépni, miután Mikes Anna és Lissák Laura is visszalépett a showműsorban való szerepléstől.

Ez a legnagyobb álmom, erre is készülök, erre edzek, külön óráim is vannak, hogy ha behívnának castingra, megfeleljek. 100%, hogy lesz idén is Dancing, mivel óriási sikere volt, nagyon szerették a nézők. Az a pletyka terjed, hogy talán Stana Alexandra is benne lesz a zsűriben, de ezek egyelőre csak találgatások. Úgy gondolom, fiatal vagyok a pozícióra, de szerintem nem ezen múlik, hogy beválasztanak-e, hanem azon, milyen sztárokat válogatnak be és hozzájuk milyen táncos, milyen karakter illik

– fejtette ki a Blikknek Frey Tímea, hozzátéve, szívesen táncolna L.L. Juniorral a showműsorban. Úgy véli, a rapper A Nagy Duett után esélyt adna magának.

Stana Alexandra egyébként korábban maga is utalást tett arra, hogy szívesen vezetne műsort – elmondása szerint aBachelor – A Nagy Őlenne az ő terepe –, de kipróbálná magát a zsűriben is. Ezt azonban egyelőre sem a táncos, sem a TV2 nem erősítette meg.

„Nagyon sok célom van még az életben. Most úgy érzem, a táncos karrieremet nagyjából kimaxoltam. Természetesen van még bennem, hiszen járok fellépésekre, dolgozom táncosként. De nagyon nagy álmom válna valóra, hogyha műsorvezetőként is helytállnék majd a jövőben. Remélem minél több lehetőségem lesz kipróbálni magam. És bízom benne, hogy az élet is ezt szánja nekem” – nyilatkozta korábban a Storynak Stana, aki a DWTS legutóbbi évada után már abban sem volt biztos, hogy visszatérne-e még táncosként a színpadra.

„Nem tudom, hogy hatodjára még ugyanazzal az elánnal tudnék-e belevágni. Nagyon szívesen zsűriznék. Szerintem jó, ha a szakmai zsűriben van egy olyan ember, aki végigcsinálta, tudja, hogy miként megy a felkészülés. Ez egy érdekes dolog és el tudnám képzelni” – magyarázta a Kikapcs című műsorban.