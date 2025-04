Megviselte az eset.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, 2023 decemberében tűz ütött ki Papadimitriu Athina lakásában, de csodával határos módon sikerült kimenekülnie. A Jászai Mari-díjas színművész elmondta: a lángok elektromos hiba miatt csaptak fel a házában, ahol több millió forintnyi kár keletkezett, de szerencsére nem sérült meg – méghozzá különös megérzése miatt. Az állapotokat azóta sem sikerült helyreállítani, még mindig folyik a színésznő otthonának felújítása. A történtek nemcsak a házon, a lelkén is mély nyomot hagytak.

Ha el kell mennem itthonról, semmilyen elektromos készüléket nem merek bedugva hagyni. Még a rágcsálóriasztót is kihúzom. Emlékeztetőt teszek magamnak az asztalra, hogy ne felejtsem el áramtalanítani. A legapróbb zajokra is felfigyelek, és azonnal megyek ellenőrizni. Ez a tulajdonságom régen is megvolt, valójában ennek köszönhetem, hogy nem égett le teljesen a házam, mert miután hallottam egy tompa durranást, rögtön megnéztem, mi lehetett az. Most még jobban figyelek