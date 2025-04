Nagy az öröm.

Kocsis Paulina nem is lehetne boldogabb, ugyanis a 25 éves énekesnőt tavaly év végén eljegyezték. Bár magánéletéről nem sokat lehet tudni, az X-Faktor tizedik évadának ezüstérmese fontosnak tartotta, hogy elújságolja: szerelmével, Martinnal új szintre emelték a kapcsolatukat.

Mint kiderült, mostantól hivatalosan is Hepp-Kocsis Paulina, ám az esküvőjüket csak júliusban fogják megtartani kedvesével.

Én igazából már egy éve Hepp-Kocsis Paulina vagyok, és az esküvőt, a lagzit csak júliusban tartjuk meg, de a polgári már rég megvolt. Pont emiatt a polgárin nem is adtunk egymásnak gyűrűt, azt majd csak a lagzin fogjuk Balatonon

– árulta el a Blikknek Kocsis Paulina, aki egy három és fél hétig tartó utazást is beiktatott szerelmével: több mint kétezer kilométert utaztak Budapesttől egészen Marokkóig motorkerékpáron.

Azért is gondoltunk erre előnászútként, mert szerintem az emberek most már alapból is jobban szeretnek télen menni nyaralni. Úgy nyaralni, hogy akkor melegebb helyre, strandra, kifeküdni egy picit, és nagyon szerettünk volna már egy hosszabb kalandot magunk mögött tudni