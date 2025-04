A The Last of Us színésznője, Bella Ramsey az HBO-s sikersorozat első évadának megjelenésekor beszélt arról, hogy genderfluidnak vallja a nemi identitását. A 21 éves színész akkor elárulta, hogy bár gyakran hivatkoznak rá nőként, – amit tudomásul is vesz, – de mindig is izgalmasnak tartotta, ha férfiként emlegették.

Ramsey ezúttal a The Guardiannek adott hosszba interjút, melyben az is szóba került, hogy a médiafelhajtás tükrében jó ötletnek tartja-e még mindig, hogy coming outolt.

Egy részem visszatekintve azt kívánja, bárcsak ne tettem volna, mert nem akartam, hogy címlap és nagy dolog legyen belőle. Pedig nyilvánvalóan az lett, de akkor még nem értettem ezt. És nem igazán voltam felkészülve rá. Másrészt viszont az emberek azt mondták nekem, hogy nagyon hasznos volt számukra, hogy láttak valamilyen reprezentációt. Szóval vegyes volt az összkép, de összességében úgy gondolom, hogy ez jó dolog volt, főleg nekem, hogy szabadabban éljek, anélkül, hogy úgy éreztem volna, titkolózom

– fogalmazott Bella Ramsey, aki a továbbiakban is szívesen beszél a témáról, de már nem szeretné, hogy ez legyen a középpontban. Hozzátette, mostanra már eléggé nyugodtan kezeli ezt a dolgot, és szeretné, ha mindenki más is így lenne ezzel.

(via 24.hu)