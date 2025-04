Számszerűsítette, mennyit kaszált az első három hónapban, ám mint mondja, már követni sem tudja, mennyit keres.

Fotó: TV2

Molnár Anikó volt a vendége a TV2 Titkok Ramónával legújabb epizódjának, aki az adásban többek között arról is mesélt Lékai-Kiss Ramónának, hogy bár ötször is volt menyasszony, a házasságig sosem jutott el, arra pedig sosem vágyott, hogy gyermeke legyen, pedig kétszer volt várandós. A tartalomgyártó aztán arra is kitért, amire sokan kíváncsiak, azaz, hogy mennyit keres OnlyFans-oldalával, amelyet több mint két éve indított el.

A híresség, aki valóságshow-szereplőként robbant be a köztudatba, nem titkolja, hogy már az első évbenúj autót vett, rendezte adósságait, és mindemellett különleges helyeken is nyaralt, de egy éven át tervezte, hogy belevág a tartalomgyártásba. Mint mondja, két fiú ismerőse segít neki kezdetektől fogva a felnőtt oldal menedzselésében.

„Ez úgy van, hogy a pénzt azt nem nekem utalják. Az anyacég kapja meg, és ő levonja a saját jutalékát. A többit nekem átutalja, én pedig azt leadózom, és így kapom meg.

Az első három hónapban, azért az már két éve volt, tizenhét millió forintot kerestem. Nem tudom követni, mennyit keresek, mert a fiúk csinálják még most is. Pont tegnap írtam rájuk, hogy mennyi pénzem van bent. Küldtek egy olyan számot, amire így néztem, hogy oké, akkor jól vagyok. Eszméletlen

– mesélte Molnár Anikó, teljesen megdöbbentve ezzel Lékai-Kiss Ramónát. Mint mondta, azért is vágott bele az ilyesfajta tartalomgyártásba, mert kezdett elfáradni abban, hogy 12 éve sminktetoválóként dolgozott, amiből nem tudott megélni.