Alakul Az aratás hajnala stáblistája.

Úgy tűnik, megannyi hónapnyi titkolózás után fénysebességre kapcsolt a Lionsgate, már ami Az aratás hajnala című regény filmadaptációjának promózását illeti. Az Éhezők viadala-filmsorozat második spin-offja jövő novemberben érkezik a mozikba az alig egy hónapja megjelent, azonos című Suzanne Collins-regény alapján, és az eredeti trilógiából megismert Haymitch Abernathy fiatalkorát és viadalát mutatja majd be a rajongóknak.

A főszerepet, azaz Woody Harrelson karakterének tinédzserkori énjét a stúdió szerdai bejelentése szerint egy 20 éves ausztrál színész, Joseph Zada játssza majd, míg partnerét, Lenor Dove Bairdet Whitney Peak kelti majd életre.

Ezen felül azonban a mellékszerepek is elkezdtek kiosztásra kerülni, az eredeti közlemény után mindössze pár órával Lionsgate egy ismerős névvel bővítette a stáblistát: Maysilee Donner karakterének megformálására a most 18 éves Mckenna Grace-t választották, aki éveken át volt Hollywood egyik első számú gyerekszínésze – feltűnt többek között Az én, Tonya, A tehetség, a Marvel kapitány, valamint A szolgálólány meséjében is.

A hírt hatalmas örömmel fogadták az interneten, a közösségi oldalakon ugyanis korábban kisebb kampány indult korábban azért, hogy Grace kaphassa meg ezt a szerepet a filmben.