A renitens forgatása miatt például tilos volt extrém sportot űznie.

Hamarosan újabb évaddal folytatódik az RTL népszerű bűnügyi vígjátéka, A renitens. A Gáspár Kata főszereplésével készült sorozat nagy sikernek örvendett, amelynek második évada alig egy hónapja, március 27-én két résszel debütált a csatorna streamingoldalán, de május 11-én a tévézők számára is elérhető lesz.

A 37 éves színésznő ezúttal Puskás-Dallos Bogi podcastjének vendégeként mesélt a sorozatról, köztük arról, bizonyos dolgokat tilos csinálnia, amíg élő szerződése van a csatornával.

„Én már nem is síelhetek például” – jelentette ki a Lelkizünk? című podcastben, mire a műsor háziasszonya visszakérdezett, hogy akkor mit csinálhat.

„Semmit!” – vágta rá nevetve a színésznő, majd kiemelte, ha valakinek élő szerződése van egy csatornával, egy filmmel kapcsolatban, vagy színházi szerződéssel rendelkezik, akkor semmilyen veszélyes tevékenységet nem végezhet. Repülőgépre szállni természetesen ez alól kivétel.

Attól pusztán csak én félek. De az is egy ilyen dolog, hogyha én elhagyom a várost, arról szólnom kell a színházban. Ez egy régi szabály volt, most már nyilván senki nem tartja be... Én sem szólok, hogy kijöttem anyámhoz az agglomerációba, azért azt nem.