Az egykori exatlonos mégsem tud kizárólag ebből megélni. Arra is kitért, mik voltak kliensei eddigi legbizarrabb kérései.

Az Exatlon Hungary egykori Bajnoka, Szabó Franciska, aki az Egyesült Államokban Sheena Bathory néven vált ismertté, nemrég a Ki vagy te valójában? című podcast vendégeként mesélt életéről Tihanyi Péternek, majd a különkiadásban arra is kitért, mivel keresi a kenyerét. A volt exatlonos, aki főként az amerikai pofonbajnokságban szerepel versenyzőként, a sport mellett egy éve indította el OnlyFans-oldalát, de dominálással is foglalkozik.

Mint mondja, azért döntött a tartalomgyártás mellett, mert úgy érezte, kell valami a sok fizikai megterhelés mellé, ami finanszírozni tudja a pályafutását.

„Amerikában elég jó volt a tarifám, mert ott 550 dollárt el tudtam kérni a vége fele már egy alkalomért, mégsem tudok kizárólag ebből megélni” – vallotta be az adásban a korábbi válogatott, U23-as Európa-bajnok cselgáncsozó, hozzátéve, a dominálás egy komoly fizikai munka. Elmondása szerint a klienseiből tudott erőt meríteni ahhoz, hogy kitolja a fájdalomküszöbét az MMA-ban.

„Olyan is volt már, hogy egy órán keresztül ölben cipelnem kellett a csávót. Volt olyan, hogy egy klienssel guggolnom kellett vagy felvenni a nyakamba és kitörésezni vele. De néha szokták azt is kérni, hogy rugdossam meg a töküket. Arra jöttem rá, hogy ezek az emberek szerelmesek a fájdalomba: ahogy egyre jobban fáj nekik, úgy egyre jobban élvezik is. Én komolyan mondom, sokat tudtam tanulni tőlük azzal kapcsolatban, hogy ennyire elviselik a fájdalmat, és ez kellett ahhoz, hogy jó legyek az MMA-ban és a power slap-ben is” – magyarázta a sportoló, akit a Ripost idézett.