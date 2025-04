Szinte minden filmjében eszik, ám azt, hogy miért, csak kevesen tudják. Nem csupán a furcsa véletlen műve: itt van a válasz a nagy kérdésre!

A legnagyobb rajongók pontosan tudják, hogy Brad Pitt filmjeinek többségében van egy közös pont, méghozzá az, hogy a hollywoodi színész előszeretettel csemegézik a forgatásokon, a filmvásznon. A napokban az Unilad mutatott rá arra a furcsa tényre, miszerint Pitt állandóan eszik – számszerűsítve több mint 60 alkalommal –, ám azt csak kevesen tudják, miért része filmjeinek a folyamatos nassolás, csipegetés. Nyilván nem azért, mert a színész annyira éhes lenne.

A Trójában pulykacombot, az Ocean's Eleven – Tripla vagy semmi című filmben pedig például Rusty sajtos hamburgert, nachost, koktélrákot és fagylaltot is majszol. A Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Robert Ford című moziban marhapörköltet, a Mr. és Mrs. Smithben sült húsokat, a Pénzcsinálóban pedig sült krumplit falatozik. Hasonló jelenet a Ha eljön Joe Blackben is van, melyben karaktere, a halál emberi alakban először kóstolja meg a mogyoróvajat. Pittnek a Volt egyszer egy... Hollywoodban is van étkezős jelenete: karaktere, Cliff Booth sajtos tésztát (mac and cheese) dob össze a filmben, valamint egy Bloody Maryt. A lista a filmjeivel együtt folyamatosan bővül, de miért? Pitt ezt a kérdést egy interjúban válaszolta meg.

Szeretek elfoglalt lenni, természetemnél fogva mindig rágcsálok

– vallotta be a hollywoodi filmcsillag, kitérve az Ocean's Eleven kajálós jelenetére.

Nos, ennek valójában megvolt az oka, mivel mindig rohanásban volt, mindig mozgásban, úgy gondoltam, soha nem tudott leülni és rendesen megkajálni. Szóval mindig útközben kellett valamit harapnia.

Az tehát, hogy Brad Pitt minden filmjében eszik valamit, nem csupán a furcsa véletlen műve, hanem egy tudatosan alkalmazott eszköz, egyfajta karakterrajz, amellyel karaktereit még emberibbé és hitelesebbé teszi. Az evés gyakran hozzá is tartozik filmes karakteréhez is. Ennek kapcsán Caroline Liem szereposztó-rendező elárulta: bár a legtehetségesebb színészek is elrontják az evési jeleneteket, mertpéldául túl nagy vagy túl kicsi falatokat tesznek a villára, Pitt azonban sosem.

Pár éve egy 15 perces összeállítás is megjelent az említett jelenetekről.