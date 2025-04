A sztárpár más hírességek társaságában ünnepelte Hadidi születésnapját.

30 éves lett szerdán Gigi Hadid, napjaink egyik legismertebb és legkeresettebb modellje. A kerek évfordulót természetesen jókora parti követte a hétvégén, ahova húga, Bella Hadid mellett megannyi más híresség is hivatalos volt. Kolléganőjük, Anok Yai, valamint Anne Hathaway is felbukkant a New York-i L’Avenue at Saks francia étterembe tartva, az internetezőknek mégsem ez, hanem Hadid párja, Bradley Cooper szúrt szemet a fotókat böngészve.

„Mi a pokol történt vele?”

„Milyen kedves Gigitől, hogy átsegítette azt az idős férfit az úton!”

„Népszerűtlen vélemény: egyáltalán nem tartom őt vonzónak.”

„Ez egy öreg, izzadt pasas, aki koncertre viszi a lányát.”

„Kezd úgy kinézni, mint Mickey Rourke.”

„Olyan, mintha az öreg, részeg nagybácsiját segítené hazafelé” – érkeztek a csípős kommentek az 50 éves színészt látva. Sokak szerint egyébként a Csillag születik sztárjának szokásosnál frizurájával lehetett a gond, míg más arról írt, valószínűleg barátnője mellett még jobban kiütközik közöttük a korkülönbség – ennek kapcsán valaki ki is emelte, Cooper már húsz éves volt, amikor Hadid egyáltalán világra jött.

Persze nem csak rosszindulatú megjegyzések érkeztek a képek alá, Anne Hathaway például szinte minden bókot bezsebelt ezúttal is:

Egyszerűen nem lehet róla rossz fotót lőni!

– fogalmaztak.