Mostanság kertépítéssel, tervezéssel is foglalkozik.

Bódi Sylvi az elmúlt években több területen is kipróbálta magát, s bár a modellkedés egy ideje már teljesen háttérbe szorult, sokan mégis így azonosítják elsőként őt.

Már nagyon unom, hogy mindig a külsőmmel foglalkoznak. Jó érzés, hogy csinosnak, szépnek látnak, de annyi mindent tanultam és tettem az életben…

– kezdte a Hot! magazinnak, hozzátéve: elsősorban kertészkedéssel és szörfözéssel foglalkozik mostanság.

„A szörfözésből önmagában nem lehet megélni. Szerencsére nekem vannak szponzoraim, de azért, mert első magyarként meglovagoltam a Teahupoo hullámot Tahitin, és erre az egész sportág felkapta a fejét. A kitartásom és az eredményeim miatt csúszhatok: elhívnak háziasszonynak szörfös utakra, így ott vagyok, de ezekkel én nem keresek pénzt.”

Ugyanígy a kertjében megtermő növényeket sem eladásra szánja, de már másoknak is tervez és kivitelez kerteket, élő dísznövény-dekorációkat.

„Szeretnék távolabbi vidékre költözni, jobban megélni a farméletérzést. Most is palántázok, nevelem a növényeimet, de hosszú távon el tudom képzelni, hogy építek egy családi gazdaságot. Mellette azért elslisszanok télen szörfözni, ha lesz valaki, aki ilyenkor helyettesít. Mert a szörföslány most is csak akkor bújhat elő belőlem, amikor a természet alszik, és a kertészlány is pihenhet” – idézte szavait a Bors.