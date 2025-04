Ritkán megy le ilyen élő adásban.

Finoman szólva is botrányosra sikeredett Sydney van den Bosch és duettpartnere, Pető Brúnó második produkciója A Nagy Duetthetedik élő adásában vasárnap este, akik a rapperAha, aha című, szexuális utalásokban bővelkedő slágerével álltak színpadra. A Z-generációs himnusznak kikiáltott dal több korhatáros mondatot is tartalmaz, amibe többen belepirultak, de a nevetés sem maradt el, ám a produkció így is kiérdemelt 36 pontot a zsűritől, melynek női tagja, Szabó Zsófi értékeléskor egy régi, korábban sosem hallott történetet is megosztott. Mint mesélte, Pető Brúnó korábban bepróbálkozott nála: randizni szeretett volna vele, ám a tévés visszautasította őt.

A hetedik adásra látszik, hogy nagyon erős páros vagytok A Nagy Duettben. Mi van? Mit rázod a fejed? De egyébként meg ez a gyerek... Most már nem jövök be neked, de régen bejöttem, elkérte a számomat, írt egy üzenetet, hogy menjek vele randizni. Meghallgattam ezt a számot, és visszaírtam, hogy nem, köszönöm

– mesélte az ítész, akinek a fiatal zenész rögtön visszavágott.

Megnézte, hogy mennyien hallgatnak minket, mennyi a bevétel, és akkor mondta, hogy nem

– szúrta oda A Nagy Duettimmár kiesett versenyzője, feltehetően arra utalva, hogy Szabó Zsófi csak a pénz miatt nem randizott vele. Ettől szinte tapintani lehetett a feszültséget a stúdióban. Pető mondta is, hogy ezzel a beszólásával biztos rontott a helyzetükön, ám a zsűritag megpróbálta oldani a helyzetet azzal, hogy kimondta:

Hány éves vagy most, Brúnó? 23! 10 évvel ezelőtt volt az esküvőm, amin ott voltál 13 évesen, és nem sokkal később írtál, szóval nem akartalak megrontani, csak ezért nem válaszoltam vissza

– indokolta meg Szabó, aki végül 10 pontra értékelte Sydney van den Bosch és Pető Brúnó produkcióját. A megjegyzést Liptai Claudia sem hagyta szó nélkül: szerinte csak azért nem jön már be Pető Brúnónak Szabó Zsófi, mert az nemes egyszerűséggel nemet mondott neki.