A színészt legtöbbször olyan arccal kapják lencsevégre, mintha a világ összes fájdalma nyomná a lelkét, emiatt mémmé is vált már az interneten.

Se szeri, se száma azoknak a felvételeknek, amelyeket a mogorva, vagy éppen szenvedő arcot vágó Ben Affleckről készítettek a lesifotósok az elmúlt években. Az Oscar-díjas színész az arckifejezésével jó néhány mémet is ihletett, a 2023-as Grammy-gálát például látványosan unta, de exfeleségével, Jennifer Lopezzel is megörökítették néhány kínos pillanatát.

Affleck azonban a jelek szerint maga is tisztában van azzal, hogy sokan egy mindig mogorva és dühös embernek könyvelték el őt a lesifotók miatt, ám úgy véli, félreismerték őt. Az 52 éves színész erről egy podcastműsorban beszélt, s mint kiderült, a hollywoodi életnek több olyan oldala is van, amihez nem fűlik a foga.

– vallotta be a This Past Weekend podcast vendégeként Affleck, ami nagy szó egy kétszeres Oscar-díjas, kétszeres Golden Globe- és kétszeres BAFTA-díjas filmcsillagtól, jóllehet elmondása szerint van különbség egy filmben való szereplés és aközött, amikor a magánéletében csípik el a lesifotósok.

Amikor valaki fotóz engem, nagyon csalódott vagyok, mert általában a gyerekeim is velem vannak, és csak próbálunk eljutni valahova. Minden alkalommal, amikor valaki előugrik egy kamerával, úgy vagyok vele, hogy nem igaz, hogy nem tud békén hagyni minket, és nem zavarja, hogy a gyerekeimmel vagyok. Nem is értik, mire mondom. Aztán elvonulnak, mi bemegyünk az adott helyre, jól érezzük magunkat. Ha valakit akkor fotóznak, amikor irritálja valami, irritáltnak is fog kinézni. Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy jönnek engem felidegesíteni, aztán lefotóznak, és úgy adják el a képet, hogy: 'Nézd, milyen mogorvának néz ki!'