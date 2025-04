Kellemes erdei bringázásnak indult.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Rubint Rella immár három éve él boldog házasságban, tavaly pedig az egyetemi tanulmányait is befejezte, így hivatalosan is dietetikus lett. Az életmódtanácsadó-fitneszedző nemrég egy Instagram-sztorival jelentkezett be, amelyben Katowice környékén biciklizett egy erdei szakaszon. Később viszont már bekötött karral posztolt Rubint, aki sajnos balesetet szenvedett, de szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta az esetet.

Végül is lehetett volna rosszabb is ez a biciklizés, ha mondjuk a mögöttem araszoló autó át is megy rajtam

– írta a fotója mellé Rubint Réka unokahúga.