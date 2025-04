Tényleg gyermekáldásban gazdag a TV2 showműsora!

Hét hét után vasárnap este véget ért A Nagy Duett Sydney van den Bosch és duettpartnere, Pető Brúnó számára, ám az egykori szépségkirálynő nem kesereg a kiesés miatt, sőt: élő adásban jelentette be, hogy áldott állapotban van, férjével, Kaszás Benjáminnal az első közös gyermeküket várják. A TV2 Szerencselánya hetek óta titkolta várandósságát, amiben minden stábtag segítette őt, ám nem Sydney van den Bosch az egyetlen kismama a műsorban.

A gólyahír bejelentése előtt Liptai Claudia hozta fel, hogy A Nagy Duett egy gyermekáldásban gazdag műsor. Nem véletlenül, 2016-ban a műsorvezető ugyanis épp itt jelentette be, hogy várandós. Kisfia, Marci az év októberében született. A negyedik évadot Péter Szabó Szilvia is állapotosan vitte végig: Pachmann Péterrel lettek az évad győztesei. A NOX énekesnőjének kislánya, Emma szintén 2016-ban jött világra. További érdekesség, hogy a műsor énektanára, Lajtai Kati is várandósan segítette a versenyzőket.



A műsor 2018-ban lezajlott hatodik évadában egyszerre három kismama is versenyzett: Kollányi Zsuzsi, Csobot Adél és Tápai Szabina egészen a verseny végéig meneteltek. Kollányi azikerfiait, Bencét és Bálintot hordta a szíve alatt, amikor Kamarás Ivánnal a negyedik helyen végzett, míg a másodikfiát, Ádint váró Csobot Rózsa György oldalán jutott a harmadik helyig. Az évad ezüstérmese, Tápai Szabina szintén második gyermekével, Millával volt állapotos, amikor Takács Nikolasszal énekelt. Mindemellett az évadban az egyik zsűritag, Nagy Adri is anyai örömök elé nézett – írja a Bors.