A szervezési folyamatok még a Covid előtt kezdődtek el.

Hamarosan valódi sztárdömping várható Budapesten, azImagine Dragons, Will Smith és Katy Perry mellett ugyanis Jennifer Lopez is koncertet ad a fővárosban. A popsztár az MVM Dome-ban csap majd nagy bulit július 20-án, az Up All Night turnéja keretén belül, amelyre hosszú évek óta készülnek a szervezők.

„ 5-6 évvel ezelőtt indult el az egyeztetési folyamat, és akkor még sokkal közelebbi dátumokról volt szó, de közbejött a Covid. Mikor újraindultak a dolgok, akkor kaptunk hírt arról, hogy meglesz az amerikai turné, ami szintén hátráltató tényező volt” – kezdte a Bochkorba n a szervezőcég tulajdonosa, Guba Gábor.

„De az 5 éves kitartó munkánknak hála, hogy folyamatosan ostromoltuk az ügynökét, hogy ha megvalósul az európai turné, akkor Budapest is benne legyen, végül megkaptuk ezt a lehetőséget. Erről kaptunk is egy személyre szóló levelet, és a régiónkban valóban az egyetlenek vagyunk, ahol fellép” – mesélte a férfi, aki épp ezért igyekszik csapatával a lehető legjobb körülményeket biztosítani Lopez számára.

„Az egy teljesen publikus dolog, hogy mi kerül be az öltözőbe, illetve milyen cateringet kér. De természetesen vannak olyan túlzások, plusz kérések, amiket a management belerak, de utána nem használnak.

Viszont, amiket ő kért, tehát a nagyon kényelmes, magas minőségű bútorzat, illetve az olyan funkcionális dolgok, mint a szobabicikli vagy nyújtópad teljesen érhetők.

JLo ugyanis nem csak egy nagyszerű énekesnő, és színpadi művész, hanem fantasztikus táncos is, amihez elengedhetetlen a bemelegítés” – sorolta Bockhor kérdésére, hozzátéve: szállások kapcsán is az ő segítségüket kérte a világsztár stábja.

„Elküldtük Budapest 5-6 kiemelkedő szállodájának paramétereit nagyon részletesen, sőt mi személyesen meg is néztük az összes elnöki lakosztályt emiatt. Ezek után pedig ők döntenek” – idézte Guba szavait a Bors.