A TV2 szerint több feszültségre, több konfliktusra van szükség a tehetségkutatóban, ezért radikálisan megújul a zsűri.

Tizenkét év kihagyás után tavaly visszatért a képernyőre a TV2 tehetségkutatója, a Megasztár, melynek megújult zsűrijében Rúzsa Magdi, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi, Marsalkó Dávid és Marics Peti foglaltak helyet. Idén ez a felállás azonban megváltozik: bennfentes információk szerint a csatorna teljesen átszervezi a zsűrit, mely döntés hátterében részben a hetedik évad romló nézettségi számai állnak.

Arról, hogy a következő évad jelentkezőit kik bírálják majd el, korábban is lehetett hallani pletykákat, melyek szerint a tavalyi öttagú csapatból egyedül Marics Peti marad, mellé pedig három új arc érkezik a zsűriasztalhoz, mivel erősebb karakterekkel és frissebb szemlélettel szeretnék feldobni a tehetségkutatót. A Blikk szerint a TV2-höz visszatérő Curtist, a már tapasztalt zsűritagot, Tóth Gabit, valamint az újoncnak számító L.L. Juniort választották.

A story.hu újabb információi szerint a TV2 mégis öt el: állítólag három nő is lesz a két férfi mellett. Úgy tudják, Tóth Gabi mellett Dér Heni neve is felmerült, mint lehetséges zsűritag. Mint ismert, annak idején mindkét énekesnő a Megasztár versenyzője volt, Tóthnak ráadásul van tapasztalata a zsűrizésben: évekig mentor volt az RTL X-Faktor című műsorában, majd a TV2-n a Sztárban Sztár leszek! című produkcióban vette szárnyai alá a feltörekvő tehetségeket, de fel is kavarta az állóvizet, hiszen többször szócsatát vívott a mellette ülő Majkával, azaz Majoros Péterrel.

A lap iparági forrásokra hivatkozva azt írja, idén Rúzsa Magdi, Tóth Gabi, Dér Heni, Curtis és Marics Peti alkothatják a döntéshozók csapatát. A hivatalos bejelentésre azonban még várni kell.



A Megasztár hetedik évadát egyébként Gudics Máté nyerte meg. A nyolcadik évadra már elindult a jelentkezés.