Novemberben visszatér a legendás illuzionistacsapat!

Remek híreink vannak az illúziók és a varázslat szerelmeseinek: kilenc évvel a második rész után érkezik a Szemfényvesztők harmadik epizódja, ráadásul már csak pár hónapot kell rá várniuk a rajongóknak. A népszerű thriller gyakorlatilag minden korábbi főszereplőt visszahódított a vászonra, láthatjuk Jesse Eisenberg, Isla Fischer, Dave Franco, Woody Harrelson és Morgan Freeman játékát, sőt a régi arcok mellett pár újoncot, Ariana Greenblattet, Justice Smitht és Dominic Sessát, valamint Rosamund Pike-ot is.

Amíg a magyar mozis, november 13-ai premierre várunk, a frissen befutott előzetessel elkezdhetünk hangolódni a filmre. Az izgalmas, gyémántlopást feldolgozó történet mellett azonban nem árt a helyszínekre is odafigyelni, hiszen a tavaly ősszel Budapesten forgatott produkció kedvcsinálójában máris több híres fővárosi nevezetességet kiszúrhatunk: a Szépművészeti Múzeum belső tereit, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem főépületét, valamint a dunai panorámát is elcsíphetik a szemfüles nézők, ahogy a nádasdladányi Nádas-kastélyt is.