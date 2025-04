Videón a különleges találkozás.

Április 23-án elstartol Katy Perry aktuális turnéja, amely ősszel Budapesten is állomásozik majd. Az énekesnő a Lifetimes fantázianévhez hűen karriere minden nagyobb mérföldkövéről megemlékezik a show alatt, és a jelek szerint hasonlóan tesznek koncertről koncertre rajongói is.

A popsztár legutóbbi Instagram bejegyzése is erről árulkodik: a Monterrey-ben készült videóban annak lehetünk szemtanúi, hogy egy nézőt a színpadra segítenek a biztonsági örök, miután Katy Perry felinvitálta maga mellé. Nem véletlenül szúrt szemet neki a fiatal lány, rajongója ugyanis már-már megtévesztésig hasonlított rá, különösképp, hogy Perry 2015-ös SuperBowl halftime show-s jelmezének tűpontos másolatát viselte.

A nő örömködve lépett a világot jelentő deszkákra, majd játékosan odadobta felfújt gumilabdjáját is kedvencének, aki végül egy hatalmas ölelést is adott a lánynak. Sőt, később a One That Got Away című száma alatt csörgővel is végigkísérhette az énekesnőt.

Sose felejtsd el, ez az egésznek a lényege

– írta videójához Perry.