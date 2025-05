Odáig van az érettebb korosztályért.

A Nagy Duett legutóbbi adásában hatalmas port kavart, amikor Szabó Zsófi a várandós Sydney van den Bosch és Pető Brúnó produkciójának értékelésekor felhozta, hogy a fiatal zenész korábban randira hívta őt. A műsorvezetőnő nem élt az ajánlattal, mondván, hogy a Bruno X Spacc formáció tagja túl fiatal hozzá, a rapper azonban nem hagyta szó nélkül a dolgot: epés megjegyzéssel vágott vissza, amivel sokak szerint megalázta a női zsűritagot.

Pető Brúnó mindenesetre nem tagadja, hogy bár a fiatal lányok odáig vannak érte, neki inkább az érettebb korosztályért dobban meg a szíve. Első szerelme a hajdani Kölyökklub háziasszonya, Ördög Nóra volt, de a Modern család című sorozat szereplőjét, Sofía Vergarát is gyönyörűnek tartja.

„Miután többször szerepeltem a tévében, megismert egy szélesebb réteg is, és a tapasztalatom azt mutatja, a fiatal anyukák csípik a huncut fejemet. Más alapokon nyugszik az ismerkedés velük. Ott nem elég szépen mosolyogni, villantani is kell valamit. Amúgy is

olyan ember vagyok, akinek naponta legalább tízszer valamilyen flörtbe, incselkedésbe kell keverednie, hogy jól aludjon éjszaka. Ebben pedig 18–70 között nyitott vagyok bárkire. De a huszonévesek általában még játszmának, nem tudják, mit akarnak. Harminc felett egyre nyíltabbak a lapok

– mesélte korábban a Best magazinnak Pető, aki legnagyobb slágereinek klipjében nem véletlenül tűnik fel Ördög Nóra és Köllő Babett is.

Hosszú még a bakancslistám, Liptai Claudia és Szabó Zsófi rajta vannak. Őket is szeretném elkapni egy dal erejéig. A magyar sztárvilág egyébként is telis-tele van szebbnél szebb anyukákkal, remélem, a többségük annyira jó fej, és érti a viccet, mint Nóri és Babett

– idézte a Story a 23 éves fiatalembert.