Bár egész életében erre a beavatkozásra vágyott, a netezők tetszését nem nyerte el az eredmény.

Fotó: tiktok

Hailey Laine már ötödikesként arra vágyott, hogy egyszer megműttethesse orrait, pontosabban orrhegyét, hiszen az nagyon zavarta mosolygás közben.

Amikor a 26 éves modell nemrég végre rászánta magát, valamint az ehhez szükséges 8 ezer dollárt, azaz közel hárommillió forintot összegyűjtötte, arra számított, élete pozitív fordulatot vesz, és végre helyreáll az önbizalma – épp ezért boldogan számolt be a procedúráról jókora TikTok követőtáborának is. Amivel azonban nem kalkulált, az az a mennyiségű kritikus hozzászólás volt, ami egyenesen a nyakába szakadt az első, műtét utáni posztok alatt.

Már annyi más lány ilyen videóját néztem meg, úgy éreztem, mindenkinek tökéletes orra van, és alig vártam, hogy én is megmutathassam a sajátomat... de az én valóságom teljesen más volt. Gyűlölték az emberek

– mesélte a People magazinnak a fiatal, aki megkapta, hogy tönkretette az arcát, ráadásul úgy néz ki, mint Miss Röfi, de Michael Jacksonhoz, sőt, a Grincsből ismert Kifalva lakóihoz is hasonlították a kommentelők. A rosszindulatú megjegyzések elbizonytalanították Laine-t, jó döntést hozott-e egyáltalán, amikor kés alá feküdt.

„Őrület volt. Hiába mondtam, hogy még gyógyul, még sokat fog változni, ezt nem fogták fel. Én pedig folyamatosan bámultam magamat a tükörben, nagyon nehéz volt. Nagyon érzékeny lettem, a házat sem akartam elhagyni, annyira féltem, hogy mindenki emiatt fog cikizni.”

Ennek ellenére személyesen csak pozitív visszajelzéseket kapott, többen azt mondták neki, szinte nem is látszott semmi változás. Ezután úgy döntött, egy hónapra hanyagolja inkább a közösségi oldalakat – pláne, hogy közben egy csúnya fertőzést is elkapott a gyógyuló sebre.

Most, fél évvel később már kezd végleges formájára hasonlítani az orra, lement róla a duzzanat is, így pont olyan, ahogy azt anno ő is elképzelte. Úgy döntött, visszatér a TikTokra, hogy megmutassa, nem érdekli csak a saját véleménye, és bebizonyítsa másoknak is, felül lehet kerekedni az online beszólogatáson.

„Nem fogtok addig piszkálni, hogy megutáljam az orromat” – írta egyik videójához, míg privát üzenetben sok, hasonló cipőben járó lányt bíztat arra, a procedúra után pedig legyenek türelmesek magukkal, valamint a gyógyulási folyamattal is – és tegyenek magasról idegenek véleményére.