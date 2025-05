Ezekre a bolondos képekre egyszerűen nem lehet felkészülni.

Ráeresztette a világra a 10 éves mobiljának fotóit Ed Sheeran. Mint ismert, az énekesnek egy évtizede nincs telefonja, mivel a sok üzenetezés végett „elvesztette a valós életében való interakciókat”. Helyette egy iPaden tartja a kapcsolatot a menedzsmentjével és a nagyvilággal, de jóval kevésbé intenzíven, mint a nagytöbbség.

Nemrég egy jogi ügy kapcsán ismét elő kellett venni legutolsó, 2015-ig használt eszközét, a galériába tévedve azonban olyan képekkel találta szemben magát, amelyet nem bírt nem megosztani a világhálón. Egy valódi korszaklenyomatnak is beillik többi sztárbarátja, például Taylor Swift vagy Benny Blanco rögzített bohóckodása, de Harry Stylesról és persze magáról is mutatott néhány nem túl vállalható, ám annál szerethetőbb felvételt.

A képek mellett persze Sheeran régi üzeneteibe is belenézett, ahol sok olyan csevegéssel találta szemben magát, amelynek érintettjei ma már nem élnek. Az intenzív érzelmek hatására pár óra alatt dalt is írt élményeiből, Old Phone címmel.

Talán ennek hatására te is bekapcsolod a régi telefonod, hogy megnézd, hol tartottál egy évtizeddel ezelőtt

– fogalmazott a popsztár.