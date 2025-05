Orosz Barbara távozása után Szabó Zsófi is otthagyja a TV2 reggeli műsorát.

A TV2 pénteken tudatta, hogy Orosz Barbara távozik reggeli műsorukból, a Mokkából, amelynek csapatát hat éven át erősítette. Az elküldött műsorvezetőnő már reagált is a döntésre a közösségi oldalán.

Mint kiderült, helyére két új munkatárs érkezik, Zavaros Eszter és Krasznai Dór, ám úgy tűnik, hamarosan újabb változás várható a reggeli műsorban: a story.hu értesülései szerint a Mokka másik háziasszonya, Szabó Zsófi olyan feladatokat fog kapni a közeljövőben, amelyekkel együtt a hajnali munka már nagyon megterhelő lenne az egyedülálló édesanyának.

„A televíziós szakmában a legnehezebb olyan karaktereket találni, akikre rá lehet bízni egy egész estés show-műsort. A maximális szakmaiság, spontaneitás és a dekoratív megjelenés egyaránt fontos.

Nem titok a Róna utca folyosóin, hogy Szabó Zsófit azért hozták el az RTL-től, hogy felépítsék. A Mokka egy nagyon jó iskola számára. Tavaly a Dancing with the Starsalatt bebizonyította, hogy ha kell, keményen tud dolgozni, terhelhető, ráadásul a közönség is szimpatikusnak találta, hiszen sokáig eljuttatták. A mostani zsűrizés A Nagy Duettben pedig arra adott lehetőséget, hogy intellektusát is megcsillogtassa. A főnökei elégedettek a teljesítményével

– súgta meg a lapnak a csatorna egyik munkatársa, aki úgy tudja, a 36 éves tévés már nem sokáig köszönti a nézőket a reggeli műsorban, hanem a TV2 vezető arcává lép elő.

Mint ismert, Szabó Zsófi alig húsz éves volt, amikor Betty Tanakisként feltűnt a Jóban rosszban című napi sorozatban. 2011-ben az Anna-bál szépének második udvarhölgye lett, majd színházban is játszott, ám legtöbbet show-műsorokban szerepelt. Hosszú évek óta koncentrál a kereskedelmi televíziósára: volt már az X-Faktor és az After X műsorvezetője, ahogy az RTL Reggeliben is köszöntötte a tévénézőket. Tíz év után, 2024-ben azonban visszatért ahhoz a csatornához, ahol színésznőként ismertté vált: a TV2-nél előbb a Sztárban sztár All Stars kísérőműsorát vezette, de a Mokka mellett a Dancing with the Starsban is bizonyított, jelenleg pedig A Nagy Duettben zsűrizik.