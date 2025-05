Mint mondja, sem más magyar, sem más amerikai magyar nem mondhatja ezt el magáról.

A magyar származású színésznő, Gáti Kati, azaz Kathleen Gati fényes karriert futott be Hollywoodban: a most 67 éves színésznő szerepelt többek között a Vészhelyzet című kórházsorozat egyes epizódjaiban, valamint a Született feleségek című vígjáték-drámában. Ezek a műsorok Magyarországon is nagy sikernek örvendtek, ismétlik is őket, a Született feleségeknek ráadásul rebootja is lesz.

Azt azonban feltehetően már kevesebben tudják, hogy a sorozat kitalált városában, Széplakon, a Lila akác közben egy magyar színésznő is feltűnt. Gáti Kati az egyik legemlékezetesebb epizódban kapott kulcsszerepet; abban a részben, amikor egy őrült nő túszokat ejt és lövöldözésbe kezd a szupermarketben. A Los Angeles kertvárosában élő színésznőt ráadásul két alkalommal Grammy-díjra is jelölték.

Őszintén szólva, sem más magyar, sem más amerikai magyar nem mondhatja ezt el magáról. Ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. De nem változott semmi. Éppen a konyhát mostam fel, amikor jött a telefon, hogy megint jelölést kaptam. Jólesik az elismerés, mert rengeteg tanulás, munka áll mögötte, és ez most mind értelmet nyert. Viszont nem a díjért csináljuk...

– mesélte a Nők Lapjának a színésznő, akit a Story idézett.