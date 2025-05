Így indult a reggele Mokka nélkül.

A hosszú hétvége kellős közepén tudatta a TV2, hogy távozik tőlük Orosz Barbara, a műsorvezetőnő ezentúl nem köszönti a nézőket a Mokka című reggeli műsorban, amelynek hat évig erősítette csapatát. Helyére két új munkatárs érkezik, Zavaros Eszter és Krasznai Dóra.

Időközben a leköszönő riporter is reagált a TV2-től való távozására, ahogy követőinek azt is megmutatta az Instagramon, hogyan indult első Mokka-mentes reggele. Orosz Barbara a hálószobájából, pontosabban Grace névre hallgató szeretett macskájáról posztolt. A felvételen az látható, ahogy a hófehér cica kényelmesen elterül a tévés ágyában, sokáig lustálkodva, de ebben a jelek szerint Orosz is partner volt.

Íme az éjjeli romboló, akinek eszében sincs kikászálódni az ágyból...

– fűzte a felvételhez a tévés, akinek Tűsarok című műsora is megszűnik a Blikk szerint. A női magazinműsor 2011 óta kötődött a tévéshez. A döntést, amelyet a TV2 a műsorvezető viselkedésével indokolt, alig pár napja tudatták vele.

A tévénézőknek feltűnhetett, hogy Orosz Barbara április végén szerepelt utoljára a Mokka adásában, amelyben Gazsi Gizi jósnővel beszélgetve elárulta, 2025 a változások éve.

A tavasz a megújulás és a szerelem időszaka, de ez most nemcsak az évszakra igaz, hanem az egész évre is, hisz kilences év van, ami mindannyiunkat változásra sarkall

– idézte a Bors a tévést.