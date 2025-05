Társra vágyik a színésznő.

Fodor Zsóka 82 évesen is társra vágyik, derült ki az Egy ritmusban című műsor legújabb részében, melyben az egyedül élőkről beszélgetett egymással Ábel Anita és a vendégei. Bár a mai világban egyre többeket érint az a jelenség, sokan remekül megvannak egyedül, míg akadnak olyanok is, akiket megvisel ez a helyzet.

„Az élet úgy hozta, hogy két férjem volt. Tehát nem mindig éltem egyedül, de én a házasságot a szerelemmel kötöttem össze, és a második házasságom után nem látogatott meg a szerelem és egyedül élek. Belehelyezkedtem ebbe a helyzetbe. (...) Az, hogy társam legyen, az mindig hiányzott. De nem férj hiányzott” – idézte a Blikk az ország Magdi anyusát, aki kétszer is volt házasságban, de az élet végül úgy hozta, hogy egyedül maradt.

Fodor Zsóka nehezen éli meg a magányt, azt is kifejtette, hogy mi az, amire nagyon vágyik.

Fiatalkorban jó szinglinek lenni, mert megvannak a maga örömei a dolognak, de ahogy az ember magára pakolja az éveket, akkor kezdi bánni, hogy szingli volt, és hogy nem másként élt. (...) Nem bánom, hogy nem alszik mellettem valaki, ez nem hiányzik. Egyéb más sem hiányzik, ami miatt a nők kaparják a falat. Nekem az hiányzik, hogy várjon valaki az állomáson. De nem vár. Most már hiányzik. Most már bánom, bevallom őszintén. Most már bánom, hogy egyedül maradtam