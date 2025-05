Gazdája állítja: a 13 kilós macska egy igazi ragadozónak tűnhet, pedig valójában egy aranyos, ártatlan teremtés.

Igazi sztár lett az interneten Zeusz, a Maine Coon fajtájú gigantikus macska, ami saját Instagram-oldallal is rendelkezik, igaz, vannak, akik első pillantásra megrémülnek tőle. Ijesztő termet ide vagy oda, a 13 kilós macskánál azonban, amely a hátsó lábain állva a 130 centimétert is eléri, keresve sem lehetne találni nála aranyosabb teremtést gazdája, a Moldovában élő Daniela Ermolaeva szerint.

Ermolaeva, aki 2021-ben a párjától, Liviutól kapta Zeuszt, nyers hússal eteti kedvencét, akit egyébként szemmel láthatóan már alig bír el. A 33 éves nő azt mondja, mindig is arra vágyott, hogy egy óriási macska aranyozza be mindennapjait. Úgy tudni, Zeusz egy huskynak való kutyaágyban alszik, de hosszú farka még így is a földre lóg. Gazdája szerint a gigantikus macsek nagyon ügyes, pacsit is tud adni.

Nagyon jó lenne színésznek, de hát ő egy macska. Tíz másodpercig megcsinál bármit, aztán le akar feküdni, és arra vágyik, hogy megetessem, mert ő őfelsége, Zeusz” – mesélte a moldáv nő, kiemelve, a Maine Coon fajtájú macskák körülbelül ötéves korukig nőnek. Ez azt jelenti, hogy Zeusz akár a 14 kilót is elérheti.

(via Daily Star)