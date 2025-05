Hiába vagyunk egy kis ország, úgy tűnik, a tehetségekből sosem fogyunk ki, és a 2025-ös Ki Mit Tube pedig a hazánk legnagyobb online tehetségkutató- és videóversenyeként továbbra is várja a nevezéseket, egészen május 19-ig. A produkciókat természetesen a 9 tagú szakmai zsűri sem hagyja szó nélkül, Linczényi Márkó tekintete legutóbb egy gyermekeknek szánt tartalmon ragadt meg.

A Habubu Mesecsatorna producere Shana, akinek a legfőbb célja a gyerekek beszédindításának megsegítése, korai beszédfejlesztése, a magyar mondókák, versek és dalok megismertetése a legkisebbekkel, szókincsfejlesztés, valamint a játékos tanulás és nem utolsó sorban a szórakoztatás. A széria első élőszereplője egy igazi óvodapedagógus, Bogi Néni, aki azért fontos, hogy a gyerekek lássák a szájmozgását, amikor a beszédet tanulják.

Linczényi az értékelése előtt tisztázta, hogy szerinte két féle szülő létezik: az egyik mobilt és tabletet ad a gyermekének, hogy ne kelljen vele foglalkozni (és addig is csend legyen), míg a másik Bachot hallgattat a kicsivel és franciául beszél hozzá. Ezzel nyilván a végleteket szerette volna szemléltetni, és esetleg óva inteni mindenkit attól, hogy túlvezérelt szülő legyen.

Egészen biztos, hogy audiovizuális tartalmakkal akarjuk a nevelni gyerekeinket? Ráadásul ilyen félelmetesekkel... Ez egy durván korhatáros videó, 24 éves kor alatt senkinek nem mutatnám, ugyanis addig fejlődik az emberi agy. És ha olvastunk neki már Bogyó és Babócát, vagy Boribont, akkor arra a maradék pár agysejtre nagyon kell vigyázni

– vélekedett a videóban látottakról Linczényi Márkó.

Bánki Beni is kifejtette a véleményét, a tehetségkutató tíz évvel ezelőtti győztese Gáll Tamás zenei produkciójáról osztott meg gondolatokat. A Minden, ami zene kategóriában induló férfi egy nagyon régi magyar dalt adott elő fejújított, 21. századi dalszöveggel.

Az ötlet remek, de megvalósítás során inkább a »boomer« perspektíva érvényesül. Tehát az, amit az idősebb generáció tagjai érzékelnek abból, ahogy ma a fiatalok kommunikálnak. (...) A harmadik refrénnél elfáradt a produkció, és azt gondolom, összességében kicsit kidolgozatlan maradt

– fogalmazott a slammer.

A YouTube felületére tervezett videós tehetségkutató, a Ki Mit Tube tíz év kihagyás után a One Magyarország főtámogatásával tért vissza azzal a céllal, hogy egy teljesen friss generáció is megmutathassa, miben kiemelkedő. Ezt self-made módon, korlátok nélkül tehetik meg. A produkciók ide kattintva érhetők el. A nézők szavazatokkal dönthetik el, hogy ki jut be a döntőbe.