Nagy az öröm.

Váratlan bejelentést tett április közepén A Nagy Ő-ben és a Kőgazdag fiatalok című műsorban is megfordult Tuvic Aleksandra: egy titokzatos férfitól babát vár. Az influenszer az örömhírről a közösségi oldalán számolt be, amelyben egy fotó látható a gömbölyödő pocakjáról. A reality-sztár korábban bejelentette, visszavonul a tévézéstől, nyilvános szereplésektől, de boldogságát meg kellett osztania a nyilvánossággal.

Most azonban a gender reveal partit is megtartották a szülők, amely eseményre a családjukat és a barátaikat is meghívták. Az összegyűlt tömeg lélegzetüket visszatartva várták, hogy a a pódiumon álló szerelmesek mögül felszálljon a gyermek nemét jelző füstoszlop. Végül a kék szín vált láthatóvá, így egyértelművé vált, hogy a szőkeség kisfiút hord a szíve alatt.