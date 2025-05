Mint mondja, már nem támogatja a plasztikai beavatkozásokat, lányának pedig jó példát szeretne mutatni.

Idén is megtartják a Magyarország Szépe – Miss World Hungary szépségversenyt, amelynek két versenyigazgatója, Rogán Cecília és Sarka Kata a versenyzők kiválasztásának menetéből is kiveszi a részét. Sarka Kata a női szépségtrendek változása kapcsán elmondta: igyekszik követni, hogy más országokban mik az aktuális trendek, de nem alkalmazkodik teljesen ahhoz, milyen típusú lányokat delegálnak a versenyekre, hiszen megvannak a saját szempontjai. Mint mondja, a természetességet kiemelten fontosnak tartja, mert úgy látja, a valódi szépség abban rejlik, ezért ettől nehezen tér el. A lányát is arra igyekszik nevelni, hogy a kevesebb néha több.

„A válogatón is ott ült velem szemben a kislányom, és zsűrizés közben folyamatosan írogattam neki, hogy látod, mennyivel szebbek azok a nők, akiknek nincs túltöltve a szájuk, akik enyhe sminkben vannak és a természetességre törekednek. Ezeknek a szempontoknak a fontosságára a saját példámon keresztül is igyekszem felhívni a figyelmét.”

Nem titok, hogy annak idején én is átestem mellplasztikán, de ha újrakezdhetném, ma már nem feküdnék kés alá. Ezt is őszintén elmondom neki, mert úgy gondolom, az otthonról hozott minta nagyon sokat számít abban, hogy egy nő később hogyan viszonyul a saját testéhez, illetve mit tart szépnek

– magyarázta a Blikknek a háromgyermekes üzletasszony, hozzátéve, életében már nem tölt be olyan fontos szerepet a külsőségekkel való foglalkozás, mint egykor.



„Az utóbbi években bennem gyökeresen megváltozott az, ahogyan a külsőségekhez viszonyulok. Egyszerűen már nem akarok ezzel foglalkozni. Van három gyönyörű gyermekem, ott a férjem, a kutyám, a munkám, ezerszer fontosabb dolgok ezek annál, mint hogy éppen hogyan nézek ki” – jelentette ki.