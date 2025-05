Megvan, ki lesz az új szerencselány!

Hatalmas örömhírről számolt be nemrég Sydney van den Bosch A Nagy Duett élő adásában:első gyermekét hordja a szíve alatt. A modell jól titkolta várandósságát, ám utólag elárulta, elég nehéz dolga volt, ráadásul férje is nagyon féltette őt a próbák és a táncos elemekben gazdag produkciók miatt.

Emiatt nem túl meglepő, ha a kismama most egy időre búcsút int a tévézésnek, így távozik a Szerencsekerék című műsorból is. Pozíciója azonban nem marad üres, helyét a Miss Balaton 2019-es győztese, Balogh Eleni veszi át: már túl is van az első kamerapróbákon.

Akkor esett le, hogy ez nem csak egy álom, hanem meg is történik. Nagyon izgatott vagyok és nagyon várom, hogy az első adáson túl legyünk, mert utána szerintem ez az izgatottság lejjebb fog menni

– kezdte a modell,aki nagyon megtisztelőnek érzi a felkérést. Kollégájáról, a szerinte profi műsorvezető Kasza Tibiről is mesélt.

„Kasza Tibit most ismertem meg, nagyon várom a közös munkát, szerintem sokat fogok tőle tanulni. Ezt is izgatottan várom, hogy hogyan fogod fejlődni adásról adásra” – mesélte a Tv2-nek Balogh, hozzátéve: bár nem túl babonás, nem tartja véletlennek, hogy épp a szerencseszámával megegyező sorszámú öltözőt kapta most meg.

„Szerintem ez a szerencselány fogalom illik rám a hétköznapokon is!”