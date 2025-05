Hétfő este indul új, társkereső műsora.

Ma este érkezik az RTL képernyőire a Határtalan szerelem első része, amely egy szokatlan, itthon még sosem látott formátumú társkereső műsor. Háziasszonya Köllő Babett, aki számára izgalmas kihívás a külföldön élő magyarok szívügyeinek menedzselése.

„Nemcsak műsorvezető vagyok, ez egyszerre barát, coach, műsorvezető és társkeresői szerep is. Mindenkivel szót kell érteni, mindenkihez meg kell találni az utat

– mesélte nemrég az Indexnek Köllő.

A műsorvezetőnek a produkció sajátosságai mellett a csatorna is új terep, nemrég igazolt át ugyanis a Tv2 csapatától.

„Nálam ez az időszak lezárult. Tetszik az RTL-en az új kezdet. Ott most én vagyok az új. Fura, hogy tanulom a neveket, a kollégákkal ismerkedem, hiszen egy-egy műsoron rengetegen dolgoznak” – mesélte a Blikknek, hozzátéve: volt több mint egy éve volt arra, hogy elengedje a régi csatornáját, amire szüksége is volt. A hosszabb tévés szünet után most kipihenten, újult erővel tér vissza a képernyőkre.

„ Tetszik, hogy bíznak bennem, és nagy szeretettel fogadtak. Mindig van egy kedves, biztató mondat, ami nekem nagy segítség-”