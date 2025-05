Dúl köztük a szerelem.

Ember Márk a közelmúltban két hazai sikerprodukcióban is szerepelt, a nézettségi rekordokat döntő Futni mentem és a Demjén Ferenc dalaiból születő zenés filmben, a Hogyan tudnék élni nélküled?-ben is játszott. Szerelmével pedig újra egymásra találtak, miután egy kisebb mosolyszünet volt köztük. Még az a pletyka is szárnyra kapott, hogy titokban el is jegyezték egymást, sőt össze is házasodtak. És már egy állítólagos skóciai nászútat is emlegettek. Ám egészen eddig egyikük sem kommentálta ezt a híresztelést

„Most akkor lelövöm a poént, eddig direkt nem reagáltam erre, hadd higgyenek, amit akarnak. Ez valójában egy kétezer forintos gyűrű volt, amit valamelyik gyorsruházati boltban vettem. Szó sincs házasságról” – mondta a színész minden kétséget eloszlatva a Húzós legutóbbi adásában.

Mint kiderült, továbbra is tökéletes boldogságban élnek Virággal, és féltékenység sem ütötte fel a fejét a kapcsolatukban.

Van érdeklődés az irányomba, nem tagadom. De a párom egy végtelenül intelligens nő, aki, amikor észre is veszi, ha összesúgnak a hátam mögött, pontosan tudja hogyan álljon ehhez. Mivel rendkívül bölcs, empatikus és érdeklődő a helyén kezeli ezeket a dolgokat

– idézte a Story Ember Márkot.