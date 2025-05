A kísérő műsor eredeti háziasszonya külföldről jelentkezett be, miután nem jelent meg a stúdióban. Lissák Laura vette át a helyét.

Vasárnap este a nyolcadik élő adással, pontosabban az elődöntővel folytatódott a TV2-n A Nagy Duett, amely több szempontból is rendhagyó volt. Amellett, hogy borult az adásmenet, hiszen Brasch Bencének a show-műsorral párhuzamosan színházi előadása volt, és csak azt követően tudott elindulni a Róna utcai stúdióba, hogy az véget ért, váratlanul a háttérműsor háziasszonya, Iszak Eszter sem jelent meg a forgatáson. A műsorvezetőnő feladatait a Dancing with the Stars korábbi táncosa, Lissák Laura vette át, ami meglephette a tévénézőket, jóllehet a TV2 pár napja már tudatta ezt a váltást.

Arról, hogy mi lehet az oka a példátlan műsorvezetői cserének, nem sokat lehetett tudni. A story.hu értesülései szerint Lissák azért vehette át Iszak helyét, mert a médiacég nemrég úgy döntött a produkció nézettségi sikere miatt, hogy két további adással jelentkeznek. A show-műsor eredetileg múlt héten ért volna véget, a lap pedig úgy tudja, Iszak Eszter szerződése is csak addig szólt. A műsorvezető közben már Spanyolországban nyaral a családjával, de a közösségi oldalain búcsúzkodós fotókat is közzétett hét hét munka után.

Lissák Laura nem titkoltan hosszú ideje műsorvezetéssel szeretne foglalkozni a Dancing with the Stars után. Az új szerepkörben ki is próbálhatta már magát a Spíler TV-nél: a La Liga-mérkőzések házigazdájaként működik közre.