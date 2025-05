Kellemetlen élményben volt része.

Zámbó Krisztián a saját TikTok-oldalán jelentkezett be törött orral, és mielőtt bárki komolyan aggódni kezdett volna, rögtön magyarázatot is adott a kinézetére. Mint kiderült, az énekes egy házibuliban labda hiányában hangszóróval kezdett focizni – és arra kérte a kővetőt, hogy senki ne tegyen így, mert úgy járnak, mint ő. A Tények Pluszban a május 1-jén történt esetről készült felvételt is bemutatták, amit egy biztonsági kamera rögzített.

„Most elmondom, miért nem ajánlott házi pálinkával, hangfallal amerikai focit játszani este” – kezdte mondandóját az énekes.

Igazából ez lett a vége: törött orr. De a kis barátom, akivel nyomtam, Norbika, hál' Istennek mentős, úgyhogy gyorsan helyrecsapta az orromat. Viszont le a kalappal a hangfal előtt, hogy még ezek után is szólt! Szépen levettem orral, konkrétan. Mindenkinek ajánlom, nagy dili volt! Dehogyis, Isten ments, ki ne próbáljátok! Nem volt labdánk, ez lett

– mesélte el a TikTokon.

