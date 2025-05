A közel 77 évesen énekesnőt a kinézete és a kora miatt érték rosszindulatú megjegyzések, amelyekre most reagált is.

Csonka Andráshoz hasonlóan a Dolly Plussz nevű formáció is adott majálisi koncertet, s mint a színész-énekes, úgy a magyar rock and roll királynőjének is becézett énekesnő is kapott hideget-meleget színpadi jelenléte miatt a TikTokon. A 76 éves énekesnőt, aki május 3-án Óbudán lépett fel, többen a kora, a hangja és a kinézete miatt kritizálták a fellépésről készült videó alatt. Dolly maga is értesült az őt bíráló kommentekről, ám úgy érzi, azoknak nincs valóságalapjuk.

„A helyszíni szervezők azt mondták nekem, hogy ritkán van ilyen minőségi koncert, mint amilyen itt volt. Ugyanis igényes volt az egész koncertnek a kivitelezése, megszólalása, illetve a táncosok és a zenészek is nagyon jók voltak.

A negatív kommentek nem érdekelnek egyáltalán, mert nincs valóságalapjuk. Amit lehet mondani, hogy nem előnyös a kinézetem. De Istenem... mindjárt 77 éves leszek, viszont én nem vagyok az az ember, aki összevissza varratja magát. A hangomról meg annyit, hogy még a helyi technikus is azt mondta, nem hiszi el, hogy ez nem playback, ugyanis úgy szól a hangom, mint a felvételeken

– nyilatkozta a Metropolnak Dolly, aki nem foglalkozik az életkorával, ám azért sokat tesz, hogy formában maradjon: rendszeresen tornázik, és a hangszálaira is figyel, azaz nem dohányzik, nem iszik alkoholt, és igyekszik este időben lefeküdni. Mindezek mellett az előre tekintő felfogást is fontosnak tartja.