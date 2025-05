A realitysztárnak tíz éve nem volt komoly kapcsolata, ám – elmondása szerint – már nem élvezi annyira, hogy mindig mással randizik, ráadásul hamarosan sokgyermekes édesapa szeretne lenni.

Szabó Gábor, azaz Pumped Gabo életében a Farm VIP után új fejezet kezdődött. Amellett, hogy saját közösségi projektje, a Gaboland foglalkoztatja, rátalált a szerelem és a gyermekvállalás gondolata is egyre inkább foglalkoztatja. A 29 éves realitysztár – akit legutóbb a Farm VIP ötödik évadában szerepelt, harmadik helyezett lett – úgy érzi, hamarosan készen állna arra, hogy apa legyen, de extrém tervei vannak: saját bevallása szerint azt is el tudja képzelni, hogy egy egész falunyi gyereke legyen, de kacérkodik a hárem gondolatával is.

Tíz éve nem volt komoly párkapcsolatom. De most van egy lány, akivel elvagyok. Ez már rendszeresebb dolog. (...) Bevallom, nem élem már annyira, hogy mindig más nőt hívok át. Egyszer volt, hogy itthon ültem egyedül, és elképzeltem, hogy a saját gyerekeim szaladgálnak körülöttem. Nagyon sok gyereket szeretnék. Volt olyan gondolatom is, hogy akár száz nőt teherbe ejtenék, és ha rajtam múlna, lenne egy kis falu belőlem. Tíz év múlva lenne több száz gyerekem

– magyarázta a Borsnak a botrányairól és különös táncáról is elhíresült celeb, hozzátéve, „Gabofalvának” nevezné el azt a bizonyos kis falut. A lapnak arról is említést tett, hogy párkapcsolataiban mindig nagy törés volt a Balaton Sound, amit sosem hagyott ki, azt pedig nehezen tudja feldolgozni, hogy idén már nem rendezik meg imádott fesztiválját.