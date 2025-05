Csak egy dolgot sajnálnak.

Múlt pénteken derült ki, hogy Orosz Barbara 15 év után távozik a TV2-től, többé nem ébreszti a nézőket reggelente a Mokka című műsorban, de a Tűsarok is lekerül a képernyőről. A műsorvezetőnő hat évig erősítette a reggeli műsor csapatát, távozásáról pedig a közösségi oldalán is írt követőinek. Vasárnap, azaz éppen anyák napján azt is elárulta az Instagramon, hogy édesanyja és nagymamája mit szólt ahhoz, hogy elküldték.

„Amikor ránézek a gyönyörű Anyukámra és Mamcsikámra, mindig hálát adok Istennek, hogy pont Őket rendelte ki arra a feladatra, hogy életet adjanak és támogassanak az utamon. Ami néha piszkosul nehéz feladat Nekik, de mindig mindenben mellettem állnak, amiért életem összes napja sem lenne elég, hogy hálát mondjak.

Sose gondoltam úgy magamra, hogy én egy balhés csaj lennék – ahogy most cinkosan nevetve hív még Mamcsi is. Ilyen elfogadó az én családom a körülöttem lévő eseményeket és változásokat illetően mindig. És csak azt sajnálják, hogy ezentúl nem ülhetnek majd büszkén korán reggel a tv előtt, hogy összekacsintsunk

– olvasható a tévés bejegyzésében, amelyet anyák napja alkalmából osztott meg. Hozzátette, mennyire óvják őt.

„Minden ölelésükből, minden beszélgetésükből erő és feltétlen óvó szeretet sugárzik felém, olyan, amit biztosan minden édesanya ugyanúgy érez, ha a gyerkőcére néz. Ha rosszcsont, ha nem. Iszonyúan hálás vagyok Nektek, hogy velem vagytok az utamon, hogy erős gyökereket biztosítotok és a Keresztmamimmal együtt olyan védelmi hálót feszítetek ki nekem, hogy ha mégis lepottyanok a földre és kicsit megtörik a csontom, akkor is pillanatok alatt beforrasztjátok, mert varázserőtök van. Ígérem Nektek csodálatos családom, hogy tovább figyelhetitek ahogy új célok felé repülök, mert tudom, hogy akkor vagytok igazán boldogok ha szabadnak láthattok” – szögezte le Orosz Barbara, akinek helyét két új műsorvezető, Zavaros Eszter és Krasznai Dóra veszi át aMokkában.