Múlt csütörtök óta dübörög a Ki Mit Tube 2025-ös évada, ahol megannyi jelentkező bemutatkozott már. A produkciók színes és széles skálán mozognak: az ASMR-videóktól kezdve az akrobata mutatványon át a különböző zenés előadásokig megannyi féle felvételt láthattunk eddig, az utóbbi kategória esetben pedig nem csak a remek énekesekre, de a hangszeres tehetségekre is gondolunk.

Fodor Szilárd egy szál gitárral adja elő ismert dalok általa átírt fingerstyle feldolgozásait. A férfi egyidőben játsza a dallamot, a kíséretet és a ritmust is, ám a feltöltött videója alapján ez egyáltalán nem jelent kihívást a számára.

Sárszegi Dávid úgy döntött, modern köntösben mutatja be Mozart mindenki által ismert, klasszikus szerzeményeit. A rizsporos paróka stimmel, ahogy a muzikális szakértelem is, a zeneszerző zongoráját azonban dobszerkóra cserélte, hogy különböző stílusokban adja elő a Török-indulót. Az eredmény magárt beszél:

Dizna négy és fél perc alatt annyi különleges hangszert szólaltatott meg, hogy azt szinte követni sem bírjuk, ráadásul nem csak kezével, de lábával is élőben készítette saját dala zenei alapját:

Tarnóczi Balázs, azaz a Dadcore Melodies megalkotójának célja eleinte fia és saját szórakoztatása volt a hegedűre áthangszerelt metál zenékkel, ám úgy döntött, a különleges hangzásvilágot megosztja az országgal is. Hogy hogy hangzik a férfi 23 éves furulyáján tinikora kedvenc Linkin Park vagy a The Prodigy slágere? Máris kiderítheti!

A YouTube felületére tervezett videós tehetségkutató, a Ki Mit Tube tíz év kihagyás után a One Magyarország főtámogatásával tért vissza azzal a céllal, hogy egy teljesen friss generáció is megmutathassa, miben kiemelkedő. Ezt self-made módon, korlátok nélkül tehetik meg. A produkciók ide kattintva érhetők el. A nézők szavazatokkal dönthetik el, hogy ki jut be a döntőbe.