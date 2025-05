Till Attila „ritka hülye tárgynak” nevezte a sisakot, ám az mégis szép összegért kelt el.

Gidófalvy Attila egykori sisakjával érkezett a Kincsvadászok stúdiójába Norbert, a zenész egyik hatalmas rajongója. A kultikus rockbillentyűstől közel 40 éve, egy dedikálás alkalmával kapta ajándékba a fellépési fejfedőt, s bár hosszú évtizedekig otthona éke volt a darab, az utóbbi időben helyhiány lépett fel nála, így úgy döntött, továbbad rajta.

Viszonylag nálunk ritkábban vannak ilyen vicces tárgyak. Ez egy ritka hülye tárgy nálunk, nem?

– nevetett Tilla, aki jól szórakozott a sisak láttán. Azonban mivel semmilyen fotó nem készült akkoriban a Karthago zenészéről a viselése közben, Megyesi Balázzsal arra figyelmeztették a férfit, konkrét bizonyíték híján eléggé megcsappanhat a tárgy értéke.

Szerencséjére a kereskedők elé érve Fejes Tamás a segítségére sietett, és videóhívásban felhívta kollégáját, hogy ellenőrizze le a darabot.

Az az enyimé volt! Hát besz.rok, honnan szerezted ezt? Hajtsál rá, mert nem mindenkinek van ilyene!

– jelentkezett be Gidófalvy, akinek tanácsát meg is fogadta a Tankcsapda zenésze. Végül Molnár Viktorral maradtak versenyben a sisakért, aki a licit közben elárulta, legutóbbi hasonló, P. Mobil-os relikviája is múzeumban kötött ki. Talán épp emiatt Fejes ki is hátrált az üzletből, így a fejfedő végül a 25 ezer forintos álomár többszöröséért, 80 ezer forintért került hozzá.

„Tessék, kifizetődő a rajongás is! Lehet vele egy csomó pénzt keresni!” – nevetett az alku nyélbeütése után a dobos.