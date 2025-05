Humorból sosem elég.

Fotó: YouTube

Paródiavideókból is akad bőven a 2025-ös Ki Mit Tube versenyében, amely múlt csütörtök óta dübörög, elsősorban a YouTube felületén. A produkciók színes és széles skálán mozognak: az ASMR-videóktól kezdve az akrobata mutatványon át a különböző zenés előadásokig sok mindent láthattunk már, de vannak, akik inkább humorosabbra veszik a figurát.

Szűcs Dávid például a szakmákról készített videót, pontosabban arról, hogy milyen lenne a világ, ha teljesen őszintén beszélnének velünk az adott szakmában dolgozók. Ebbe a blokkba sorolható még A narrátor produkciója is, aki vallási történeteket vett át 21. századi szemmel.

A humorbonbont a Tesóék koprodukció, azaz Erik és Adrián is elgurította, akik nem titkolják, az a céljuk, hogy megnyernék a versenyt. Az online tehetségkutatóba ennek érdekében egy vicces tartalommal jelentkeztek: a Híradót parodizálták ki, nem is akárhogyan. A hírolvasásba látszólag egy kis pálinkázást követően fogtak bele, idő előtt adásba is kerültek, első, igencsak áthallásos poénjukat pedig az első fél percben elsütötték. Majd a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is megihlette őket, aki helyszíni tudósítójuknak mesterhármas öngólja után „meg is szólalt”, míg Szellős István náluk időjósnak állt.

A YouTube felületére tervezett videós tehetségkutató, a Ki Mit Tube tíz év kihagyás után a One Magyarország főtámogatásával tért vissza azzal a céllal, hogy egy teljesen friss generáció is megmutathassa, miben kiemelkedő. Ezt self-made módon, korlátok nélkül tehetik meg. A produkciók ide kattintva érhetők el. A nézők szavazatokkal dönthetik el, hogy ki jut be a döntőbe.