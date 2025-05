Úgy véli, akkor sem tudna több pénzt keresni, ha meglenne az érettségije, ám arra utalt, hogy ha majd elindul a választáson, leteszi.

Fotó: TV2

Pumped Gabo, azaz Szabó Gábor a minap a korlátozott Instagram-történetében lelkesítő videóüzenetben küldte a pozitív energiát azoknak, akik a matematika érettségi előtt álltak, de nem volt ez másképpen a szerdai történelem érettségivel sem. A gyúrós táncáról elhíresült, mára több realityt megjárt celeb egy bibliai idézettel biztatta a vizsgázókat.

„Jézus Krisztus ott lesz veletek, a szívetekben és ha hisztek benne, megadja nektek a helyes választ. Higgyetek és megadatik nektek, zörgessetek és megnyittatik néktek” – mondta Pumped Gabo, aki nem titkoltan hisz a manifesztáció erejében. A Farm VIP ötödik évadában saját bevallása szerint be is vonzotta egyszer a sárga csapatnak a győzelmet a termelési versenyben.

„Néhány évvel ezelőtt már küldtem néhány hasonló üzenetet, amire nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, azt írták, hogy jól sikerült ennek köszönhetően, amiatt idén is kérték, hogy küldjek nekik áldást. Nagyon jó dolog, hogy ennyire hálásak és hogy ez segít nekik, már a történelemre is előre kérték, úgyhogy az sem fog elmaradni, szerencsére használ a manifesztáció. Bár nem mindig működik, de azért gyakran bejön, ezért ők is bevonzzák a jobb kérdéseket és jobban sikerül nekik az érettségi” – fejtette ki a Borsnak a realitysztár, kitérve arra, hogy ő miért nem tette le az érettségit.

Nekem nincsen érettségim, amikor eljutottam volna odáig, addigra már ismertté váltam és nem érdekelt a dolog, lesz.rtam. Nem is tervezem pótolni, most már nem látom értelmét. Esetleg azt még el tudom képzelni, hogy majd ha elindulok a választáson, leteszem, hogy lássák az emberek a komolyságot. De egyébként most biztos nem

– szögezte le a celeb, aki tavaly úgy nyilatkozott: ideges lesz, ha valaki a végzettségéről faggatja, mert úgy gondolja, egy fillérrel sem keresne többet, ha lenne érettségije.